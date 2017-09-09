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Скандал с граффити: Аас не видит причин исключать Сультса из совета Горхолла

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

Временно исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас (Центристская партия) не видит причин для исключения из совета акционерного общества Tallinna Linnahall однопартийца Мярта Сультса, который оказался в центре скандала с нанесением граффити на стены Горхолла.

Несмотря на то, что глава Департамента городского планирования ранее предупредил Сультса, что его идея нарисовать граффити на стенах памятника истории и культуры противозаконна, и разрешения на это он не даст, Таави Аас полностью поддерживает Сультса, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам Ааса, Департамент охраны памятников истории и культуры мог бы пойти навстречу и оставить граффити хотя бы на время председательства Эстонии в ЕС. Тем не менее, уже завтра начнется работа по очистке стен Горхолла от посторонних рисунков.

Аас также заверил, что горуправа намерена начать реконструкцию Горхолла как можно скорее.

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