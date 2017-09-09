Юлия Липницкая официально завершила карьеру

«Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны», — говорится в заявлении.

Спортивные чиновники поблагодарили фигуристку за «ее труд, преданность фигурному катанию, ее успехи в спорте» и пожелали Липницкой успехов, пишет Lenta.ru.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил РИА Новости, что Липницкая собирается учиться. «Это, наверное, самое правильное в данный момент. Надо восполнить те пробелы, которые у нее были. Она собирается учиться в вузе, понятно, что это правильное направление в дальнейшей жизни. Каком вузе? Ее правильнее спросить», — сказал собеседник агентства.

О намерении завершить спортивную карьеру 28 августа рассказала мать 19-летней спортсменки. По ее словам, Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) известили об этих планах еще в апреле. Тогда Липницкая, по словам матери, вернулась из Европы, где три месяца лечилась от анорексии.

После этого Липницкой предложили работу в «Бургер Кинге», министр спорта России Павел Колобков позвал ее в чиновники, а занимающийся постановкой ледовых шоу Евгений Плющенко пригласил ее в свою команду.

Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также на ее счету серебро в личных соревнованиях на ЧМ-2014.