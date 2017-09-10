Видео: смертельно опасный клещ сбежал от ученых на пресс-конференции

По информации издания, насекомое, которое является переносчиком буньявируса, было представлено научной общественности и журналистам на конференции в префектуре Миядзаки. Когда один из ученых для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез. Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом, передает "Рамблер Новости".

"Нам следовало внимательнее отнестись к мерам предосторожности, ведь префектура должна всегда информировать людей о возможной опасности, — заявил глава префектуры Сундзи Коно, которому пришлось объясняться за допущенную оплошность.

Сообщается, что в Миядзаки от укусов клеща пострадали несколько человек, один скончался. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, переносчиком которой является насекомое, особо опасна для пожилых людей, поскольку сильно ослабляет иммунитет и приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов.