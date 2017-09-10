В Таллинне водитель без прав, спасаясь от полиции, врезался в дерево

Инцидент произошел в 02.53 ночи. 32-летний водитель без прав проигнорировал данный полицией знак остановиться и продолжил свой путь. На перекрестке водитель потерял контроль над управлением автомобиля, врезался в дорожное ограждение и затем въехал в дерево.

Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.