Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Таллинне водитель без прав, спасаясь от полиции, врезался в дерево

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Полиция. Иллюстративнофе фото. | ФОТО: Martin Ilustrumm

В ночь на 9 сентября в Таллинне на перекрестке улиц Сыле и Копли произошло ДТП, в результате которого пострадал 32-летний мужчина.

Инцидент произошел в 02.53 ночи. 32-летний водитель без прав проигнорировал данный полицией знак остановиться и продолжил свой путь. На перекрестке водитель потерял контроль над управлением автомобиля, врезался в дорожное ограждение и затем въехал в дерево.

Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

Наверх