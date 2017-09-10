"Ирма" обрушила на Гавану девятиметровые волны

По всему северо-западному побережью острова наблюдаются штормовое волнение моря и подтопления на береговой линии. Высота волн в некоторых местах достигала шести-девяти метров. Закрыто движение транспорта на гаванской набережной Малекон.

По данным метеорологической станции "Касабланка" в Гаване, в полночь по гаванскому времени (07:00 воскресенья по Эстонии) центр урагана находился в точке 23,5 градуса северной широты и 81,1 градус западной долготы в 35 км северо - северо-восточнее населенного пункта Пунта-Икакос (провинция Матансас) и в 135 км к востоку от Гаваны. Он движется со скоростью 9 км/ч на запад-северо-запад. Порывы ветра в центре урагана достигают 195 км/ч.

"Ирма" будет представлять опасность для северо-западных районов Кубы еще 12-24 часа. Ввиду этого кубинские СМИ рекомендуют обращать внимание на сообщения, распространяемые Центром прогнозов Института метеорологии Кубы и на данные Национальной службы гражданской обороны.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в регионе Атлантического океана как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами стали, по меньшей мере, 24 человека. В настоящий момент ураган движется в сторону США, и его влияние уже ощущается в штате Флорида.

Первые предвестники урагана во Флориде

Первые предвестники разрушительного урана "Ирма" достигли американского штата Флорида. На южное побережье обрушились гигантские волны, проливные дожди и сильные ветры, сообщает DW.

Поздно вечером в субботу, 9 сентября, ураганные ветры с порывами до 120 километров в час были зафиксированы на архипелаге Флорида-Кис. По всей Флориде без электричества остались почти 200 тысяч домохозяйств. По оценкам экспертов, после урагана без света могут остаться свыше одного миллиона человек.

Метеорологи ожидают, что центр урагана достигнет Флориды утром 10 сентября по местному времени. Более 6 с половиной миллионов человек получили предписание покинуть свои жилища. Это почти 30 процентов населения Флориды. Еще накануне в убежища перебрались более 70 тысяч человек.

Как сообщил Национальный ураганный центр США, при приближении к островам Флорида-Кис ураган усилился до четырехбалльного по пятибалльной шкале. Эксперты подчеркивают, что он исключительно опасен. "Это тот самый большой ураган, которого все во Флориде боялись", - сказал глава администрации округа Монро Роман Гастеси.

На островах Флорида-Кис проживает около 70 тысяч человек. Настоящих убежищ от стихийных бедствий здесь нет. Правоохранительные органы перевели 460 заключенных на материковую Флориду. Больницы и приюты на архипелаге закрыты.

На западном побережье Флориды ожидают самого худшего. В некоторых районах прогнозируются приливные волны высотой до 4,5 метра. Власти, однако, заявляют, что в целом Флорида хорошо подготовилась к удару стихии. Мобилизовано 7 тысяч национальных гвардейцев. Помимо Флориды, чрезвычайное положение объявлено еще в нескольких штатах.