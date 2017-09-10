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20-30-летние совершают со своими сбережениями одну большую ошибку

Rus.Postimees.ee
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Хранить сбережения только наличными или вкладывать их только в недвижимость - не очень хорошая идея. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Поколение так называемых миллениалов, то есть тех, кому сегодня 20-30 лет, начинают копить деньги раньше своих родителей, но накопить им удается на 20 процентов меньше, пишет Postimees со ссылкой на BusinessInsider.

Причина заключается в том, что миллениалы неправильно инвестируют. Согласно свежему исследованию, 30 процентов из них предпочитают хранить деньги наличными, еще 30 процентов вкладывают деньги в недвижимость и лишь 13 процентов приобретает акции.

Хранить сбережения только наличными или вкладывать их только в недвижимость - не очень хорошая идея. В то же время понятен страх миллениалов перед рынком ценных бумаг, поскольку многие стали свидетелями того, как с трудом заработанные их родителями деньги исчезли во время обвала рынка ценных бумаг в 2008 году.

В этом контексте и наличные, и недвижимость кажутся хорошим выбором: они не потеряют своей ценности за ночь. Однако исторически их производительность ниже, чем на рынке ценных бумаг.

С учетом риска заработать в конце концов не так много, как планировалось, наличные и недвижимость - более рискованны, чем акции. Это не означает, что молодые люди не должны покупать себе жилье или хранить под рукой наличные, но, если они хотят накопить к пенсии, то стоит вкладывать скорее в акции, чем в недвижимость.

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