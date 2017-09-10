Обвинение: мужчина подсыпал яд собакам соседа

Согласно обвинению, 75-летний житель Сауэ Велло в конце ноября и в начале декабря прошлого года отравил двух собак своего соседа, из-за чего животным понадобилась помощь ветеринара.

Полиция вышла на след Велло и предъявила ему обвинение в жестоком обращении с животными.

На начавшемся в сентябре судебном процессе в Харьюском уездном суде были рассмотрены письменные доказательства и заслушан один свидетель. Процесс продолжится 23 октября, когда будут заслушаны остальные свидетели и слово будет предоставлено обвиняемому.

Уголовный Кодекс предусматривает в качестве максимальной меры наказания за жестокое обращение с животными заключение сроком до одного года.