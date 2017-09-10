В Нарве переходивший улицу на красный свет пьяный мужчина попал под машину
10 сентября 2017 г., 11:57
В субботу, 9 сентября, возле нарвского торгового центра Astri переходивший улицу на красный сигнал светофора 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения попал под машину. Пострадавший был доставлен в Нарвскую больницу, передает Rus.err.
ДТП произошло в 14:40 на Таллиннском шоссе, передает Департамент полиции и погранохраны.
Пьяного пешехода сбил автомобиль Chrysler Town & Country, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Шины автомобиля на передних колесах не соответствовали требованиям.