В Нарве переходивший улицу на красный свет пьяный мужчина попал под машину

ДТП произошло в 14:40 на Таллиннском шоссе, передает Департамент полиции и погранохраны.

Пьяного пешехода сбил автомобиль Chrysler Town & Country, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Шины автомобиля на передних колесах не соответствовали требованиям.