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В Нарве переходивший улицу на красный свет пьяный мужчина попал под машину

Rus.Postimees.ee
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Светофор. | ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

В субботу, 9 сентября, возле нарвского торгового центра Astri переходивший улицу на красный сигнал светофора 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения попал под машину. Пострадавший был доставлен в Нарвскую больницу, передает Rus.err.

ДТП произошло в 14:40 на Таллиннском шоссе, передает Департамент полиции и погранохраны.

Пьяного пешехода сбил автомобиль Chrysler Town & Country, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Шины автомобиля на передних колесах не соответствовали требованиям.

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