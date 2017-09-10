Найдите себя на фото: на Таллиннском марафоне побит рекорд Северных стран

Первым финишную черту пересек Кируи, который прибежал за 2:09:22, побив как личный рекорд, так и рекорд Северных стран. "Я не ожидал, что будет такое время. Цель была выиграть, и я выложился по максимуму", - сказал Кируи Postimees.

«2:07 или 2:06», - назвал кениец свою следующую цель. Второе и третье место получили Терер (+8.08) и Магут (+11.58).

Йыэсоо пробежал марафон за 2:28:15, опередив Райво Алла (+2.31) и Таави Тамбура (+3.23).