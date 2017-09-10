Госпрокуратура отказалась прекращать делопроизводство в отношении Аллана Кийля

Прекращения дела в отношении Кийля добивался представляющий его присяжный адвокат Айвар Пильв, отметивший, что состав преступления отсутствует. Госпрокуратура не согласилась с его позицией и решила передать обвинение в суд.

Госпрокуратура подтвердила, что в начале июня полиция безопасности (КаПо) завершила предварительное следствие в рамках уголовного дела бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля и передала дело их защите.

Полиция безопасности задержала 26 августа 2015 года бывших членов правления Tallinna Sadam Аллана Кийля и Айна Кальюранда, а 28 августа Харьюский уездный дал санкции на их арест на время предварительного следствия. 26 августа были также задержаны трое подозреваемых в даче взяток и трое подозреваемых в содействии этому лиц. К 28 августа все они вышли на свободу. Позднее подозрения были предъявлены и двум связанным с польским судостроительным заводом лицам, также было возбуждено делопроизводство в отношении турецкой стороны. Всего в рамках дела подозрения были предъявлены 15 лицам.

По сообщению госпрокуратуры, собранные доказательства позволяют предполагать, что вероятные коррупционные сделки относятся к периоду с 2009 года.

По сообщению госпрокуратуры, центральную роль в подозрении занимает тендер о постройке паромов, по данным следствия, подозрения касаются заказа паромов на польском заводе и на судоверфи в Турции.