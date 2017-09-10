Галерея: Ким устроил праздник в честь водородной бомбы

Галерея: Ким устроил праздник в честь водородной бомбы1
10 сентября 2017 г., 12:52
Северокорейский лидер Ким Чен Ын устроил масштабный праздник для ученых-ядерщиков, чтобы поздравить их с проведением шестого ядерного испытания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство.
Не уточняется, когда состоялось мероприятие, но аналитики предполагают, что оно прошло в субботу, 9 сентября. На фотографиях, опубликованных агентством, Ким Чен Ын изображен с двумя наиболее известными учеными, отвечающими за ядерную программу КНДР, пишет Газета.ру.
Празднование совпало с 69-летием со дня образования Северной Кореи, которое отмечается 9 сентября.
3 сентября КНДР провела свое шестое ядерное испытания. Власти страны заявили, что смогли создать водородную боеголовку для баллистической ракеты.