Галерея: Ким устроил праздник в честь водородной бомбы

Не уточняется, когда состоялось мероприятие, но аналитики предполагают, что оно прошло в субботу, 9 сентября. На фотографиях, опубликованных агентством, Ким Чен Ын изображен с двумя наиболее известными учеными, отвечающими за ядерную программу КНДР, пишет Газета.ру.

Празднование совпало с 69-летием со дня образования Северной Кореи, которое отмечается 9 сентября.

3 сентября КНДР провела свое шестое ядерное испытания. Власти страны заявили, что смогли создать водородную боеголовку для баллистической ракеты.