Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: на Таллиннском марафоне был установлен рекорд Гиннесса

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Эстонец Марти Медар пробежал Таллиннский марафон, ведя два баскетбольные мяча на протяжении всей дистанции в 42 км, за 3 часа 54 минуты и 16 секунд, пишет Postimees.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Джерри Ноксу, который пробежал Лондонский марафон в 2015 году за 4 часа 10 минут и 44 секунды.

"Особенно тяжело было у Музея под открытым небом, потому что там в грязи пришлось потратить больше 10 минут. Тогда были мысли о том, чтобы прервать марафон, но я взял себя в руки и добежал до конца", - сказал новоиспеченный автор рекорда.

Вчера дистанцию 10 км вместе с баскетбольными мячами пробежал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Наверх