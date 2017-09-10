Видео: на Таллиннском марафоне был установлен рекорд Гиннесса

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Джерри Ноксу, который пробежал Лондонский марафон в 2015 году за 4 часа 10 минут и 44 секунды.

"Особенно тяжело было у Музея под открытым небом, потому что там в грязи пришлось потратить больше 10 минут. Тогда были мысли о том, чтобы прервать марафон, но я взял себя в руки и добежал до конца", - сказал новоиспеченный автор рекорда.

Вчера дистанцию 10 км вместе с баскетбольными мячами пробежал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.