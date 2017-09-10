Финская бизнесвумен баллотируется в горсобрание Таллинна: у финнов здесь должен быть свой представитель

"Сейчас эстонцы и финны много сотрудничают, и так же, как и в Хельсинки, где живет много эстонцев, в Таллинне живет много финнов. По моему мнению, мы должны сотрудничать еще больше для организации лучшей жизни", - сказала Койвуахо, которая несколько лет работает в Таллинне частным предпринимателем и консультирует малые предприятия при вкладе инвестиций и создании фирм в Эстонии.

"Кажется, что я всегда здесь жила. Поэтому для меня важно, чтобы у финнов был в горсобрании свой представитель. В то же время моя цель - благосостояние всех жителей Таллинна - такие вещи, как, например, организация движения в Таллинне, места в ближайших школах и детсадах и услуги, предназначенные для людей с ограниченными возможностями", - сказала Койвуахо.

"Финская община в Таллинне и культурно, и коммерчески очень жизнеспособна. Для IRL важны предприниматели и их судьба. Салла Койвуахо, баллотирующаяся в рядах IRL, - очень влиятельный человек, и она готова представить финскую общину в горсобрании Таллинна", - заметил председатель Таллиннского округа Сийм Кийслер. По его словам, Койвуахо как успешный предприниматель принесла много пользы эстонской экономике.

Койвуахо получила экономическое образование в университете Тампере, ранее она работала в Финляндии налоговым консультантом. В качестве частного предпринимателя Койвуахо консультирует эстонцев в Финляндии и финнов в Эстонии.