Фото: легендарного Мукунгу выносили с Таллиннского марафона на носилках
10 сентября 2017 г., 14:26
Ибрагим Мукунга — легендарная фигура для эстонского спорта. Этим летом кениец выиграл Тартуский марафон, пробежав 23 км босиком. Но на сегодняшнем Таллиннском марафоне у спортсмена возникли проблемы со здоровьем.
Сегодняшний Таллиннский полумарафон SEB закончился для Ибрагима Мукунги печально: занявшему пятое место мужчине стало плохо на финише.
«Два дня подряд выкладываться по полной — это вам не шутки», - прокомментировал случившееся друг Мукунги, эстонский легкоатлет Тийдрек Нурме.
Напомним, что вчера Мукунга занял третье место на дистанции в 10 км.