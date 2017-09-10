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Фото: легендарного Мукунгу выносили с Таллиннского марафона на носилках

Rus.Postimees.ee
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Ибрагим Мукунга — легендарная фигура для эстонского спорта. Этим летом кениец выиграл Тартуский марафон, пробежав 23 км босиком. Но на сегодняшнем Таллиннском марафоне у спортсмена возникли проблемы со здоровьем.

Сегодняшний Таллиннский полумарафон SEB закончился для Ибрагима Мукунги печально: занявшему пятое место мужчине стало плохо на финише.

«Два дня подряд выкладываться по полной — это вам не шутки», - прокомментировал случившееся друг Мукунги, эстонский легкоатлет Тийдрек Нурме.

Напомним, что вчера Мукунга занял третье место на дистанции в 10 км.

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