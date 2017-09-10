Десять недорогих вещей, которые в будущем могут принести целое состояние

Например, стоит попытаться спрогнозировать, какие пока еще достаточно дешевые вещи в будущем могут стать ценностью для коллекционеров. Коллекционер и эксперт по антиквариату Трейси Мартин дает несколько советов о том, на что следует обратить внимание:​

Первые издания популярных произведений. Например, «Код Да Винчи», «Сумерки» или «Игра престолов» в будущем, несомненно, заинтересуют коллекционеров.

Например, «Код Да Винчи», «Сумерки» или «Игра престолов» в будущем, несомненно, заинтересуют коллекционеров. Помимо книг, следует обратить внимание на серии легендарных игр - например, Power Rangers Dino Charge, Harry Potter Lego, Star Wars Lego и Bratz. «Игры всегда пользуются спросом у коллекционеров, потому что так они словно возвращаются в детство», - говорит Мартин.

- например, Power Rangers Dino Charge, Harry Potter Lego, Star Wars Lego и Bratz. «Игры всегда пользуются спросом у коллекционеров, потому что так они словно возвращаются в детство», - говорит Мартин. Следите за сотрудничеством топ-моделей с массовыми брендами. Так, например, сегодня можно дешево купить коллекцию H&M, которую рекламирует Кейт Мосс. В будущем у этой коллекции есть большой потенциал стать более ценной, чем сейчас.

Так, например, сегодня можно дешево купить коллекцию H&M, которую рекламирует Кейт Мосс. В будущем у этой коллекции есть большой потенциал стать более ценной, чем сейчас. Какой-нибудь гаджет может стать легендарным. Например, iPod Shuffle первого поколения компании Apple.

может стать легендарным. Например, iPod Shuffle первого поколения компании Apple. Тот же потенциал и у смарт-колонки Amazon Echo , первый выпуск которой может стать ценным.

, первый выпуск которой может стать ценным. Фен Dyson Supersonic был выпущен только в прошлом году, но это первый фен с такой технологией, в будущем он может стать более ценным.

был выпущен только в прошлом году, но это первый фен с такой технологией, в будущем он может стать более ценным. Для современных дизайнеров интерьера могут стать ценными различные аксессуары для дома, например, аксессуары Эммы Бриджуотер . Стоит присмотреться также к ее керамике и мебели.

. Стоит присмотреться также к ее керамике и мебели. Мебель Кэт Кидстон также одно из тех приобретений, которое может стать вожделенными для коллекционеров, благодаря своим узнаваемым узорам.

также одно из тех приобретений, которое может стать вожделенными для коллекционеров, благодаря своим узнаваемым узорам. Следует уделить внимание и первым выпускам настольных игр . При их покупке следует убедиться, что они в хорошем состоянии, поскольку от этого будет зависеть их ценность.

. При их покупке следует убедиться, что они в хорошем состоянии, поскольку от этого будет зависеть их ценность. Потенциальной золотой жилой может стать выпущенная в 2004 году Nintendo DS. Если сейчас ее можно купить в электронном магазине примерно за 22 евро, то спустя годы цена может вырасти многократно.