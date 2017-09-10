Десять недорогих вещей, которые в будущем могут принести целое состояние

Например, стоит попытаться спрогнозировать, какие пока еще достаточно дешевые вещи в будущем могут стать ценностью для коллекционеров. Коллекционер и эксперт по антиквариату Трейси Мартин дает несколько советов о том, на что следует обратить внимание:
- Первые издания популярных произведений. Например, «Код Да Винчи», «Сумерки» или «Игра престолов» в будущем, несомненно, заинтересуют коллекционеров.
- Помимо книг, следует обратить внимание на серии легендарных игр - например, Power Rangers Dino Charge, Harry Potter Lego, Star Wars Lego и Bratz. «Игры всегда пользуются спросом у коллекционеров, потому что так они словно возвращаются в детство», - говорит Мартин.
- Следите за сотрудничеством топ-моделей с массовыми брендами. Так, например, сегодня можно дешево купить коллекцию H&M, которую рекламирует Кейт Мосс. В будущем у этой коллекции есть большой потенциал стать более ценной, чем сейчас.
- Какой-нибудь гаджет может стать легендарным. Например, iPod Shuffle первого поколения компании Apple.
- Тот же потенциал и у смарт-колонки Amazon Echo, первый выпуск которой может стать ценным.
- Фен Dyson Supersonic был выпущен только в прошлом году, но это первый фен с такой технологией, в будущем он может стать более ценным.
- Для современных дизайнеров интерьера могут стать ценными различные аксессуары для дома, например, аксессуары Эммы Бриджуотер. Стоит присмотреться также к ее керамике и мебели.
- Мебель Кэт Кидстон также одно из тех приобретений, которое может стать вожделенными для коллекционеров, благодаря своим узнаваемым узорам.
- Следует уделить внимание и первым выпускам настольных игр. При их покупке следует убедиться, что они в хорошем состоянии, поскольку от этого будет зависеть их ценность.
- Потенциальной золотой жилой может стать выпущенная в 2004 году Nintendo DS. Если сейчас ее можно купить в электронном магазине примерно за 22 евро, то спустя годы цена может вырасти многократно.