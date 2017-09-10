Жители Таллинна о марафоне: «Это полный провал! У нас и так с движением и парковкой полная ж***»

«Кто-нибудь умный может сказать, завтра вообще будет возможность на машине выехать из Пельгулинна? Наша улица — беговая трасса, машина так или иначе припаркована на соседней улице. Но волнуюсь, поскольку завтра надо на машине выехать за пределы района», - написал вчера один обеспокоенный житель Пельгулинна.

В группе Каламая пишет один житель и пытается узнать, как можно сегодня около 10 утра или во время марафона с улицы Вана-Каламая доехать на машине в сторону Мустамяэ.

«В каком смысле наши улицы заблокированы?» - доносились неоднократные возмущения жителей района в соцсетях.

«Господин старейшина Пыхья-Таллинна!

Вы вообще подумали о жителях Каламая, когда давали «добро» на блокировку улиц??? Представители организаторов марафона даже не могут направить, куда ехать.

Это абсолютный промах с вашей стороны. Спортом надо заниматься в предназначенном для этого месте, а не в районе, где как с движением, так и с парковкой давно полная ж***. Хорошего дня!», - написал мужчина из Каламая.

«К сожалению, информация отсутствует. Вчера во время марафона оказался в Кадриорге и должен был быстро вернуться домой в Пульгулинна. Ни на одной остановке не было написано, что бессмысленно ждать автобус и трамвай. Люди стояли и ждали», - жалуется еще один местный житель.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд ответил людям в группах Калламая и Пельгулинна, что все ли организаторы и город сделали возможное, чтобы оповестить людей и организовать движение, следует проанализировать и в следующем году сделать лучше. «Но с точкой зрения в стиле „организуйте свой марафон в лесу или вокруг певческой сцены“ я не согласен». По мнению Кальюлайда, спорт, здоровье, движение — значительно важнее гладкой поездки на автомобиле.