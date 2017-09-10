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Разработанные в Эстонии методики обучения могут быть использованы в российских школах

Rus.Postimees.ee
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Ученики на уроке. | ФОТО: Scanpix

В ходе проходящей в эти дни в Москве Международной книжной выставки-ярмарки интерес к эстонским разработкам в сфере школьного обучения проявили крупные российские издательства.

Образовательная интерактивная платформа OPIQ позволяет школьнику носить с собой все учебные пособия по всем предметам хоть в планшете, хоть в мобильном телефоне. При этом ученик имеет доступ к учебникам всех классов, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Чтобы эстонские технологии прижились в российских школах, их должно одобрить Министерство образования РФ.

Сейчас представители издательства Avita ведут переговоры с двумя крупными российскими издательствами, названия которых предпочитают пока не разглашать.

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