Разработанные в Эстонии методики обучения могут быть использованы в российских школах

Образовательная интерактивная платформа OPIQ позволяет школьнику носить с собой все учебные пособия по всем предметам хоть в планшете, хоть в мобильном телефоне. При этом ученик имеет доступ к учебникам всех классов, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Чтобы эстонские технологии прижились в российских школах, их должно одобрить Министерство образования РФ.

Сейчас представители издательства Avita ведут переговоры с двумя крупными российскими издательствами, названия которых предпочитают пока не разглашать.