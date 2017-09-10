Внимание, пассажиры! Linda Line отменила все рейсы до среды
10 сентября 2017 г., 17:31
Судоходная компания Linda Line, обслуживающая рейсы на линии Таллинн-Хельсинки, из-за очередных технических работ отменила все рейсы на вечер понедельника и вторник.
Отменен рейс в 17 часов из Таллинна, а в этой связи и в 19 часов из Хельсинки. Во вторник отменены все рейсы в обоих направлениях. Рейсы возобновятся в среду.
Linda Line под брендом Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки скоростным катамараном Karolin.