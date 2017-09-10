Картина дня: возмущенные жители Таллинна о марафоне, акция в память самоубийц, ураган "Ирма" идет на Санкт-Петербург

Рекорд Северных стран и рекорд Гиннесса

Сегодня в 9 утра в Таллинне с Пярнуского шоссе стартовал классический марафонский забег на 42 км. Победителем стал кенийский спортсмен, побивший рекорд Северных стран. Читать далее... Во время Таллиннского марафона эстонец Марти Медар установил рекорд Гиннесса. Читать далее... А легендарному Ибрагиму Мукунге стало плохо, его вынесли с марафона на носилках. Читать далее...

«Это полный провал! У нас и так с движением и парковкой полная ж***»

Тем временем некоторые жители Таллинна раскритиковали марафон, из-за которого они оказались в ловушке в родных краях. Читать далее...

Акция на Штромке

В прошлом году самоубийство совершили 183 жителя Эстонии. Сегодня на пляже Штромка почтили их память. Читать далее...

"Ирма" готовится ударить по Санкт-Петербургу

Ураган "Ирма" в ночь на воскресенье прошел близ Гаваны, обрушив на столицу Кубы ветер порывами до 121 км/ч. Волны местами достигали 6-9 метров. Читать далее... Шериф умоляет не стрелять в ураган "Ирма": пули вернутся. Читать далее... Ураган достиг побережья США на юге штата Флорида и готовится ударить по американскому Санкт-Петербургу. Читать далее...

Выборы в России

В России в воскресенье, 10 сентября, проходит Единый день голосования. Проводится около шести тысяч выборов различных уровней, в которых могут участвовать 46 млн человек - почти половина зарегистрированных избирателей страны. Читать далее...

Более сотни мусульман задержаны в Петербурге

Акция в Петербурге в поддержку мусульман-рохинджа обернулась массовыми задержаниями: по данным "Фонтанки", на Дворцовой площади задержали более 130 человек. Газета "Бумага" сообщает, что на них оформляют протоколы в связи с участием в несогласованной акции, а на возмущающихся - еще и за неповиновение полицейским. Читать далее...

Когда в Эстонию придет кризис?

Хотя нет оснований полагать, что экономический рост в ближайшее время затормозится, можно было бы на государственном уровне больше вкладывать в те предприятия, от которых рост сильнее всего зависит, пишет научный сотрудник Института инноваций и управления им. Рагнара Нурксе при ТТУ Эгерт Юузе. Читать далее...

Обэстонят ли русские детсады?

В преддверии выборов все крупнейшие партии пообещали начать эстонизацию детских садов с русским языком обучения. Этот шаг призван существенно ускорить процесс создания единой системы образования, вот только реалистично ли это благое намерение? Читать далее...