Поезд, в котором находится Михаил Саакашвили, не пустили на Украину

Пассажирам поезда было сообщено по громкой связи, что, по данным национальной полиции, в одном из вагонов находится "персона, присутствие которой на Украине незаконно", пишет Newsru.

Поезд, который должен был отправиться с вокзала польского города Пшемысль в 14:07 по московскому времени до сих пор стоит на перроне. "Петр Порошенко взял в заложники всех пассажиров этого поезда. Только барыга мог до такого додуматься", – приводит издание комментарий Саакашвили.

Тем временем национальная полиция Украины сообщила на своем сайте, что "не имеет никакого отношения к движению поезда Интерсити сообщением Пшемысль-Киев".

"Этот вопрос находится за пределами компетенции национальной полиции. Информируем, что национальная полиция Украины не наделена полномочиями какой-либо деятельности на территории иностранных государств", – сообщается на официальном сайте этого ведомства. Напомним, что накануне Киев и Тбилиси активизировали сотрудничество по уголовным делам против Михаила Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства.