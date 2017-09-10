Ответ недовольным жителям Таллинна: участник марафона объяснил, почему нет смысла бегать в лесу

Многие жители района Пыхья-Таллинн яростно критикуют в соцсетях Таллиннский марафон SEB, из-за которого они оказались в ловушке в родных краях.

Иван Лаврентьев обращает внимание, что дистанция на 10 км, полумарафон вместе с классическим марафоном проходящего раз в год Таллиннского марафона SEB организованы в разные дни, а движение на дорогах ограничено в определенные часы, а не весь день.

«Своими глазами видел, как спасательная машина с проблесковыми маячками двигалась среди бегунов, также и скорая помощь и полиция, то есть помощь всегда добирается до нуждающихся», - говорит Лаврентьев.

По его словам, это вполне обыденно, что несколько раз в год большие и важные улицы закрывают для движения — пусть то Певческий праздник, парад 24 февраля или марафон. Улицы перекрывают и для масштабных коммерческих мероприятий. В качестве примера он приводит концерт группы Rammstein, после которого люди шли по проезжей части Нарвского шоссе, поскольку всем 60 000 посетителям концерта не хватило места в автобусах и такси.

Большой марафон — визитная карточка города, как хороший музыкальный фестиваль, как маленькие уличные фестивали — визитная карточка для районов, считает Лаврентьев.

Он принимал участие в марафонах восьми стран и уверяет, что мы закрываем дороги относительно «мягко».

К плюсам проведения марафона Лаврентьев также относит и прибывающих в город туристов, которые оживляют нашу экономику. Он отмечает, что люди приезжают с других городов и стран не только ради общества, но полюбоваться видами города — никто не хочет лететь на другой конец Европы, чтобы бегать в лесу. А на сегодняшнем маршруте было много достопримечательностей.

По мнению Лаврентьева, присоединение к марафону Копли интересно для участников, поскольку большинство бегунов просто так туда не попадут, а так возникает у людей понимание, какие вообще районы есть в Таллинне.

На пешеходных дорожках тысячи людей не поместятся, поэтому дорожное движение ограничивается, объясняет Лаврентьев.

Иван Лаврентьев - советник по прессе Министерства социальных дел и бегун с 12-летним стажем.