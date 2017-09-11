Полки с маслом могут оставаться пустыми до конца года

В магазине Tondi Selver на полупустой полке с маслом можно видеть табличку, которой торговая сеть приносит извинения за отсутствие товара. «Уважаемый клиент. Из-за дефицита сливок временно могут возникать нарушения поставок масла! Извините за возможное неудобство».

Руководитель по торговле Selver Хели Лауметс подтвердила указанную на табличке информацию: «Все, кто поставлял нам масло, сказали, что в мире возникла нехватка сливок, а потому наши поставщики не могут дать нам сейчас масло».

Проблемы с поставками возникли по всей Эстонии

По словам руководителя по торговле, нехватка масла может продолжаться еще пару недель. Но Лауметс отметила, что из-за перебоев с поставками полки, на которых продают масло, оказались пустыми по всей Эстонии: «У кого-то что-то еще есть на складах, у того немного можно найти и на полках, но у нас полки сейчас пустые».

Представитель Prisma Каймо Нийтару сказал, что купить в магазинах масло можно не всегда. Все поставщики сообщили о проблемах с поставками. Предположительно проблемы могут продолжаться до 30 дней.

Проблемы с поставками подтвердили и в Rimi, но прямого дефицита масла в этой сети пока нет, поэтому на потребителя это не должно как-то повлиять. В Rimi проблемы с поставками скорее отразятся на цене на масло.

«Если раньше мы могли устраивать кампании, и они проходили раз в две недели, то сейчас включить масло в такое мероприятие стало сложно. Никто не хочет отдавать его по льготной цене», - признала пресс-секретарь Rimi Катрин Батс.

Она добавила, что проблемы с поставками вероятнее всего обусловлены большим спросом на молочный жир, и это подтвердили все молочные производства, с которым общался Postimees.

Председатель правления E-Piim Яанус Муракас признал, что на масло и сливки возник большой спрос. По его словам, это обусловлено многими обстоятельствами: «Если мы сравним молоко с каким-то более ранним периодом, то нынешнее молоко содержит больше жира, а значит, появилось больше масла и сливок».

Также он обратил внимание на изменение потребительских привычек людей. Он сказал, что покупатели стали больше брать продукты с нормальной жирностью.

Разговоры еще больше повышают спрос

«Цены на масло на мировом рынке находятся на экстремально высоком уровне, спрос на масло и сливки чрезвычайно высок, особенно в Европе», - добавил председатель правления E-Piim. Как долго продлится эта проблема, Муракас оценить не смог, но сказал, что высокие цены на масло могут задержаться надолго.

Председатель правления Сааремаского молочного производства Юло Кивине называет нехватку молочного жира настоящим дефицитом. Он признает, что из-за общей нехватки жира его производство не может выполнить все заказы и с большой долей вероятности такая ситуация может продлиться до конца года.

А исполнительный директор Valio Майдо Соловьев верит, что ситуация изменится в ближайшие месяцы. По его заверениям, к январю, самое позднее к февралю, проблема будет решена. По словам Соловьева, возник эффект снежного кома: «Разговоры о дефиците масла еще больше увеличили спрос, именно поэтому полки некоторых магазинов остались пустыми».