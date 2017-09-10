Фото: пожар уничтожил жилой дом
10 сентября 2017 г., 20:42
Сегодня около 19 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Аудру, возле окружной дороги Мути горит жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный жилой дом полыхал открытым огнем.
Спасатели приступили к тушению пожара, полиция регулировала движение на месте происшествия.
Во время работ по тушению, спасатели вынесли из дома газовый баллон. Люди покинули дом сами.
Пожар уничтожил перекрытия здания и крышу, дом стал непригодным для жилья.
Причину пожара выяснит расследование.