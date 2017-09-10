Фото: пожар уничтожил жилой дом

Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный жилой дом полыхал открытым огнем.

Спасатели приступили к тушению пожара, полиция регулировала движение на месте происшествия.

Во время работ по тушению, спасатели вынесли из дома газовый баллон. Люди покинули дом сами.

Пожар уничтожил перекрытия здания и крышу, дом стал непригодным для жилья.

Причину пожара выяснит расследование.