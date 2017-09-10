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Фото: пожар уничтожил жилой дом

Rus.Postimees.ee
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Сегодня около 19 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Аудру, возле окружной дороги Мути горит жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный жилой дом полыхал открытым огнем.

Спасатели приступили к тушению пожара, полиция регулировала движение на месте происшествия.

Во время работ по тушению, спасатели вынесли из дома газовый баллон. Люди покинули дом сами.

Пожар уничтожил перекрытия здания и крышу, дом стал непригодным для жилья.

Причину пожара выяснит расследование.

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