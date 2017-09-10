Эстонские военнослужащие примут участие в крупномасштабных учениях в Швеции
10 сентября 2017 г., 21:38
Подразделение Саареской дружины Кайтселийта примет участие в крупномасштабных шведских учениях Aurora.
Подразделение присоединится к учениям в субботу, сообщило Министерство обороны. В учениях Aurora 17, которые начнутся в понедельник и продлятся до 29 сентября, примет участие 20 000 военнослужащих из Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США. Их главная цель — отработать действия на случай «внезапного нападения».
Это крупнейшие шведские учения за последние 23 года.
В этом году шведские военнослужащие впервые приняли участие в учениях Kevadtorm.