Эстонские военнослужащие примут участие в крупномасштабных учениях в Швеции

Подразделение присоединится к учениям в субботу, сообщило Министерство обороны. В учениях Aurora 17, которые начнутся в понедельник и продлятся до 29 сентября, примет участие 20 000 военнослужащих из Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США. Их главная цель — отработать действия на случай «внезапного нападения».

Это крупнейшие шведские учения за последние 23 года.

В этом году шведские военнослужащие впервые приняли участие в учениях Kevadtorm.