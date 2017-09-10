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Эстонские военнослужащие примут участие в крупномасштабных учениях в Швеции

BNS
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Военнослужащие стран НАТО на учениях. Фото иллюстративное | ФОТО: NurPhoto/Sipa/Scanpix

Подразделение Саареской дружины Кайтселийта примет участие в крупномасштабных шведских учениях Aurora.

Подразделение присоединится к учениям в субботу, сообщило Министерство обороны. В учениях Aurora 17, которые начнутся в понедельник и продлятся до 29 сентября, примет участие 20 000 военнослужащих из Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США. Их главная цель — отработать действия на случай «внезапного нападения».

Это крупнейшие шведские учения за последние 23 года.

В этом году шведские военнослужащие впервые приняли участие в учениях Kevadtorm.

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