На Украине возбуждено уголовное дело после пересечения Саакашвили границы

"Полиция Львова по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе "Шегини" внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "за совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", пишет Newsru.com.

Как сообщалось, вечером в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. По словам Саакашвили, "отметку в паспорте ему поставили люди, поддержавшие его, хотя сам он планировал официально предъявить документы на границе, но ему не дали возможности это сделать.

По информации Госпогранслужбы, во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей пограничной службы получили телесные повреждения. В ведомстве заявили, что по факту нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины. Украинская полиция заявила об 11 пострадавших сотрудниках в результате прорыва оцепления пограничников.

Первоначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Политик сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет на Украину. После этого Саакашвили в сопровождении соратников на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы пункту пропуска "Шегини".

Вечером в воскресенье Саакашвили прибыл во Львов, где намерен встретиться с представителями своей партии.

Саакашвили получил гражданство Украины а мае 2015 года. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, после чего ушел в отставку. Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года лишил его гражданства. Во второй половине июля политик находился в США, в начале августа - в разных странах Восточной Европы. 26 августа Саакашвили заявил о сговоре украинских и грузинских властей, которые, по его словам, хотят обвинить его в подготовке государственного переворота в Грузии.