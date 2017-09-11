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EKRE требует отменить э-голосование на выборах

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

Отмены электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах потребовала Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).

В своей жалобе, отправленной в Республиканский избирком, оппозиционная политическая силы требует отменить принятое на прошлой неделе решение, согласно которому электронное голосование все же состоится, пишет rus.err.ee.

По оценке EKRE, с учетом выявленных рисков при использовании ИД-карт существует опасность манипулирования голосами избирателей, что может повлиять и на результаты выборов.

Поэтому, считают в партии, голосовать на выборах следует только классическим путем - то есть при помощи бумажных бюллетеней.

Предварительное голосование и электронное голосование на выборах в собрания местных самоуправлений начнется 5 октября.

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