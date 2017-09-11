Предложенный Мейлис Репс проходной балл оставил бы за бортом гимназии почти 900 школьников

Министр считает, что для поступающих в гимназию выпускников основной школы необходимо установить проходной балл, который мог бы составлять от 3,75 до 3,85. По словам Репс, это нововведение имело бы не столь серьезные последствия.

В то же время, например, в прошлом году в гимназию пошли учиться 855 человек, у которых средний балл был ниже 3,75. Это почти 10 процентов от общего числа гимназистов, которых всего было 7966.

Пресс-секретарь Министерства образования и науки Айре Койк сообщила, что окончательного решения относительно проходного балла принято не было. «Пока рано говорить о каких-то конкретных цифрах», - добавила она. Койк также отметила, что, кроме среднего балла, могут также учитывать и результаты выпускных экзаменов. «Статистика показывает, что чем выше полученный на экзамене балл, тем реже школьники бросают обучение», - признала она. Койк отметила, что чаще всего обучение в гимназии прекращали учащиеся, чей средний балл был ниже 3,8–3,99.

По словам пресс-секретаря, главная идея введения проходного балла в том, чтобы окончившие основную школу делали выбор, исходя из своих возможностей. В то же время это делается для улучшения ситуации на рынке труда, где наибольшие сложности чаще всего испытывают люди, не имеющие основного или профессионального образования.

У предложения Майлис Репс нашлись как сторонники, так и противники. Так, экс-министр образования Евгений Осиновский отметил, что государство не должно заявлять школьникам: «Если не попадешь в гимназию – твое место в профессионально-техническом училище».

А вот его предшественник на данном посту Яак Аавиксоо счел, что предложение Репс имеет право на жизнь. «Если в гимназию будут идти школьники, показавшие хорошие результаты в основной школе, то должны вырасти и средние показатели гимназистов», - сказал он.