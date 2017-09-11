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Департамент статистики: эстонский экспорт ощутимо вырос

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

В июле 2017 года объем эстонского экспорта по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 6%, а объем импорта в Эстонию увеличился на 9%. Наиболее заметно увеличился товарооборот с Россией, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В июле 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 0,9 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию – на 1,1 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 197 миллионов евро (в июле 2016 года он составлял 153 миллиона евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в июле были Финляндия (15% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, В Швецию электрооборудование и транспортные средства (в том числе паром), в Латвию минеральная продукция ( в том числе электроэнергия), сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Более всего вырос экспорт в Германию (19 миллионов евро), Россию и Турцию (по 13 миллионов евро в каждую страну). В Германию увеличился экспорт электрооборудования (в том числе коммуникационного оборудования), в Россию экспорт механических машин и в Турцию - металлических отходов. Наиболее сократился экспорт в Нидерланды (12 миллионов евро), куда вывезли меньше минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла).

Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование, древесина и изделия из древесины, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, минеральная продукция, а также механические машины. Наибольший рост наблюдался в экспорте сырья и продукции химической промышленности (16 миллионов евро), древесины и изделий из древесины (13 миллионов евро) и транспортных средств (12 миллионов евро). Вывоз электрооборудования и минеральных продуктов в июле сократился.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в июле 71% от общего экспорта. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало увеличение вывоза сырья и продукции химической промышленности (в том числе составов для уплотнения и прочих мастик), древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов из древесины хвойных пород) и механических машин (в том числе конвейеров).

В июле 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и минеральных продуктов (в том числе моторного топлива и электроэнергии), из Германии механических машин и транспортных средств, а из Литвы минеральных продуктов, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший рост импорта наблюдался из Польши (17 миллионов евро), а также из Финляндии (12 миллионов евро) и Латвии (11 миллионов евро). Из Польши увеличился ввоз транспортных средств, а из Финляндии и Латвии металлов и металлических изделий. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования, а также транспортных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего увеличился импорт металла ,металлопродукции и транспортных средств, в то время как ввоз электрооборудования уменьшился.

В июле 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли повысился на 3% и индекс объема импорта по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10%.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, июль 2017
Государство
импортёр,
объединение государств
Экспорт, млн евроДоля, %Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %Государство-экспортёр,
объединение государств
Импорт, млн евроДоля,
%
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО9391006ВСЕГО1 1351009
ЕС-28669715ЕС-28933828
Еврозона-19451487Еврозона-19675598
Страны, не входящие в ЕС270296Страны, не входящие в ЕС2031813
1. Финляндия14115-51.Финляндия149139
2. Швеция13214-42. Германия129113
3. Латвия941063. Литва10191
4. Россия778204. Латвия95812
5. Литва667185. Швеция94812
6. Германия657426. Польша89823
7. Норвегия323-117.Нидерланды6762
8. Великобритания253228. Россия5853
9. США243159. Китай54511
10. Франция2128610. Италия3132
Экспорт и импорт по разделам товаров, июль 2017
Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН)ЭкспортИмпортБаланс, млн евро
млн   евродоля, %динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %млн евродоля, %динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО93910061 1351009-197
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)8092122119-42
Минеральная продукция (V)809-8968-8-15
Сырье и продукция химической промышленности (VI)58639100918-42
Резиновые и пластмассовые изделия (VII)313266613-35
Древесина и изделия из древесины (IX)9310163631357
Бумага и изделия из бумаги (X)28315202-17
Текстиль и изделия из текстиля (XI)313253512-22
Металл и изделия из металла (XV)738131091032-36
Механические машины (84)859101181011-34
Электрооборудование(85)17519-416915-106
Транспортные средства (XVII)697211301125-60
Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)273-1725282
Различные промышленные изделия (XX)72813231240
Прочее3631859522-23
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