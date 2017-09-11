Департамент статистики: эстонский экспорт ощутимо вырос

В июле 2017 года объем эстонского экспорта по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 6%, а объем импорта в Эстонию увеличился на 9%. Наиболее заметно увеличился товарооборот с Россией, свидетельствуют данные Департамента статистики.
В июле 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 0,9 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию – на 1,1 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 197 миллионов евро (в июле 2016 года он составлял 153 миллиона евро).
Основными целевыми государствами экспорта товаров в июле были Финляндия (15% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, В Швецию электрооборудование и транспортные средства (в том числе паром), в Латвию минеральная продукция ( в том числе электроэнергия), сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Более всего вырос экспорт в Германию (19 миллионов евро), Россию и Турцию (по 13 миллионов евро в каждую страну). В Германию увеличился экспорт электрооборудования (в том числе коммуникационного оборудования), в Россию экспорт механических машин и в Турцию - металлических отходов. Наиболее сократился экспорт в Нидерланды (12 миллионов евро), куда вывезли меньше минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла).
Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование, древесина и изделия из древесины, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, минеральная продукция, а также механические машины. Наибольший рост наблюдался в экспорте сырья и продукции химической промышленности (16 миллионов евро), древесины и изделий из древесины (13 миллионов евро) и транспортных средств (12 миллионов евро). Вывоз электрооборудования и минеральных продуктов в июле сократился.
Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в июле 71% от общего экспорта. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало увеличение вывоза сырья и продукции химической промышленности (в том числе составов для уплотнения и прочих мастик), древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов из древесины хвойных пород) и механических машин (в том числе конвейеров).
В июле 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и минеральных продуктов (в том числе моторного топлива и электроэнергии), из Германии механических машин и транспортных средств, а из Литвы минеральных продуктов, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший рост импорта наблюдался из Польши (17 миллионов евро), а также из Финляндии (12 миллионов евро) и Латвии (11 миллионов евро). Из Польши увеличился ввоз транспортных средств, а из Финляндии и Латвии металлов и металлических изделий. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.
Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования, а также транспортных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего увеличился импорт металла ,металлопродукции и транспортных средств, в то время как ввоз электрооборудования уменьшился.
В июле 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли повысился на 3% и индекс объема импорта по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10%.
|Государство
импортёр,
объединение государств
|Экспорт, млн евро
|Доля, %
|Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
|Государство-экспортёр,
объединение государств
|Импорт, млн евро
|Доля,
%
|Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
|ВСЕГО
|939
|100
|6
|ВСЕГО
|1 135
|100
|9
|ЕС-28
|669
|71
|5
|ЕС-28
|933
|82
|8
|Еврозона-19
|451
|48
|7
|Еврозона-19
|675
|59
|8
|Страны, не входящие в ЕС
|270
|29
|6
|Страны, не входящие в ЕС
|203
|18
|13
|1. Финляндия
|141
|15
|-5
|1.Финляндия
|149
|13
|9
|2. Швеция
|132
|14
|-4
|2. Германия
|129
|11
|3
|3. Латвия
|94
|10
|6
|3. Литва
|101
|9
|1
|4. Россия
|77
|8
|20
|4. Латвия
|95
|8
|12
|5. Литва
|66
|7
|18
|5. Швеция
|94
|8
|12
|6. Германия
|65
|7
|42
|6. Польша
|89
|8
|23
|7. Норвегия
|32
|3
|-11
|7.Нидерланды
|67
|6
|2
|8. Великобритания
|25
|3
|22
|8. Россия
|58
|5
|3
|9. США
|24
|3
|15
|9. Китай
|54
|5
|11
|10. Франция
|21
|2
|86
|10. Италия
|31
|3
|2
|Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН)
|Экспорт
|Импорт
|Баланс, млн евро
|млн евро
|доля, %
|динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
|млн евро
|доля, %
|динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
|ВСЕГО
|939
|100
|6
|1 135
|100
|9
|-197
|Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)
|80
|9
|2
|122
|11
|9
|-42
|Минеральная продукция (V)
|80
|9
|-8
|96
|8
|-8
|-15
|Сырье и продукция химической промышленности (VI)
|58
|6
|39
|100
|9
|18
|-42
|Резиновые и пластмассовые изделия (VII)
|31
|3
|2
|66
|6
|13
|-35
|Древесина и изделия из древесины (IX)
|93
|10
|16
|36
|3
|13
|57
|Бумага и изделия из бумаги (X)
|28
|3
|15
|20
|2
|-1
|7
|Текстиль и изделия из текстиля (XI)
|31
|3
|2
|53
|5
|12
|-22
|Металл и изделия из металла (XV)
|73
|8
|13
|109
|10
|32
|-36
|Механические машины (84)
|85
|9
|10
|118
|10
|11
|-34
|Электрооборудование(85)
|175
|19
|-4
|169
|15
|-10
|6
|Транспортные средства (XVII)
|69
|7
|21
|130
|11
|25
|-60
|Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)
|27
|3
|-17
|25
|2
|8
|2
|Различные промышленные изделия (XX)
|72
|8
|1
|32
|3
|12
|40
|Прочее
|36
|3
|18
|59
|5
|22
|-23