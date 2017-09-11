Департамент статистики: эстонский экспорт ощутимо вырос

В июле 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 0,9 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию – на 1,1 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 197 миллионов евро (в июле 2016 года он составлял 153 миллиона евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в июле были Финляндия (15% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, В Швецию электрооборудование и транспортные средства (в том числе паром), в Латвию минеральная продукция ( в том числе электроэнергия), сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Более всего вырос экспорт в Германию (19 миллионов евро), Россию и Турцию (по 13 миллионов евро в каждую страну). В Германию увеличился экспорт электрооборудования (в том числе коммуникационного оборудования), в Россию экспорт механических машин и в Турцию - металлических отходов. Наиболее сократился экспорт в Нидерланды (12 миллионов евро), куда вывезли меньше минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла).

Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование, древесина и изделия из древесины, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, минеральная продукция, а также механические машины. Наибольший рост наблюдался в экспорте сырья и продукции химической промышленности (16 миллионов евро), древесины и изделий из древесины (13 миллионов евро) и транспортных средств (12 миллионов евро). Вывоз электрооборудования и минеральных продуктов в июле сократился.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в июле 71% от общего экспорта. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало увеличение вывоза сырья и продукции химической промышленности (в том числе составов для уплотнения и прочих мастик), древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов из древесины хвойных пород) и механических машин (в том числе конвейеров).

В июле 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и минеральных продуктов (в том числе моторного топлива и электроэнергии), из Германии механических машин и транспортных средств, а из Литвы минеральных продуктов, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший рост импорта наблюдался из Польши (17 миллионов евро), а также из Финляндии (12 миллионов евро) и Латвии (11 миллионов евро). Из Польши увеличился ввоз транспортных средств, а из Финляндии и Латвии металлов и металлических изделий. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования, а также транспортных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего увеличился импорт металла ,металлопродукции и транспортных средств, в то время как ввоз электрооборудования уменьшился.

В июле 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли повысился на 3% и индекс объема импорта по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10%.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, июль 2017

Государство импортёр, объединение государств Экспорт, млн евро Доля, % Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, % Государство-экспортёр, объединение государств Импорт, млн евро Доля, % Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, % ВСЕГО 939 100 6 ВСЕГО 1 135 100 9 ЕС-28 669 71 5 ЕС-28 933 82 8 Еврозона-19 451 48 7 Еврозона-19 675 59 8 Страны, не входящие в ЕС 270 29 6 Страны, не входящие в ЕС 203 18 13 1. Финляндия 141 15 -5 1.Финляндия 149 13 9 2. Швеция 132 14 -4 2. Германия 129 11 3 3. Латвия 94 10 6 3. Литва 101 9 1 4. Россия 77 8 20 4. Латвия 95 8 12 5. Литва 66 7 18 5. Швеция 94 8 12 6. Германия 65 7 42 6. Польша 89 8 23 7. Норвегия 32 3 -11 7.Нидерланды 67 6 2 8. Великобритания 25 3 22 8. Россия 58 5 3 9. США 24 3 15 9. Китай 54 5 11 10. Франция 21 2 86 10. Италия 31 3 2

Экспорт и импорт по разделам товаров, июль 2017

Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН) Экспорт Импорт Баланс, млн евро

млн евро доля, % динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, % млн евро доля, % динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %