Неприятная новость для решивших отправиться в Хельсинки
11 сентября 2017 г., 09:36
Судоходная компания Linda Line, обслуживающая рейсы на линии Таллинн - Хельсинки, из-за очередных технических работ отменила все рейсы на вечер понедельника и вторник.
Отменен рейс в 17 часов из Таллинна, а в этой связи и в 19 часов из Хельсинки. Во вторник отменены все рейсы в обоих направлениях. Рейсы возобновятся в среду.
Linda Line под брендом Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки скоростным катамараном Karolin.