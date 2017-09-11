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Неприятная новость для решивших отправиться в Хельсинки

BNS
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ФОТО: Toomas Huik

Судоходная компания Linda Line, обслуживающая рейсы на линии Таллинн - Хельсинки, из-за очередных технических работ отменила все рейсы на вечер понедельника и вторник.

Отменен рейс в 17 часов из Таллинна, а в этой связи и в 19 часов из Хельсинки. Во вторник отменены все рейсы в обоих направлениях. Рейсы возобновятся в среду.

Linda Line под брендом Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки скоростным катамараном Karolin.

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