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Экс-советник Агентства по окружающей среде положил себе в карман на гостендерах полмиллиона евро

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Rus.Postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное. | ФОТО: AFP / Scanpix

Бывший заместитель директора Агентства по окружающей среде, а позже работавший там же советником Мадис Хельм договорился с одним из победителей гостендера таким образом, что почти полмиллиона евро поступило на счет связанных с Хельмом предприятий, пишет Majandus.

«Я бы не хотел что-либо комментировать», - сказал Хельм, который пошел на соглашение с прокуратурой. На вопрос о том, означает ли этот шаг, что он признает вину, Хельм сообщил, что так будет проще. «Чтобы не тратить время и деньги», - сказал Хельм, отметив, что ущерб не был никому причинен, пишет Äripäev.

В действительности же пострадавшая сторона есть. Уже бывший работодатель Хельма – Агентство по окружающей среде – потеряло около 29 000 евро.

Государство решило не подавать гражданский иск.

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