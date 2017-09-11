Экс-советник Агентства по окружающей среде положил себе в карман на гостендерах полмиллиона евро

«Я бы не хотел что-либо комментировать», - сказал Хельм, который пошел на соглашение с прокуратурой. На вопрос о том, означает ли этот шаг, что он признает вину, Хельм сообщил, что так будет проще. «Чтобы не тратить время и деньги», - сказал Хельм, отметив, что ущерб не был никому причинен, пишет Äripäev.

В действительности же пострадавшая сторона есть. Уже бывший работодатель Хельма – Агентство по окружающей среде – потеряло около 29 000 евро.

Государство решило не подавать гражданский иск.