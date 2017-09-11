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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию вместе с проживанием за 288 евро!

Rus.Postimees.ee
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Дубровник (Хорватия). | ФОТО: Grgo Jelavic/PA Images

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 440 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 460 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию (вместе с проживанием в течение семи ночей) начиная с 288 евро

Туда-обратно из Таллинна в Индию начиная с 359 евро

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Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 614 евро

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