Зачем Украина вводит новые правила пересечения ее границ иностранцами

Теперь иностранцы должны заранее в электронном виде предупреждать украинские власти о цели и дате своего приезда. А чтобы пересечь границу Украины, они должны будут пройти процедуру биометрической верификации. Эти правила будут применяться главным образом по отношению к гражданам тех стран, которые считаются государствами миграционного риска, например, Афганистана и Пакистана. Своим указом Порошенко распорядился внести в этот список и Российскую Федерацию.

Украинские пограничники готовятся

Киев не скрывает, что новые правила приняты, прежде всего, для того, чтобы ужесточить контроль над пересечением украинской границы российскими гражданами. В СНБО уверены, что такие меры оправданы с точки зрения национальной безопасности. Как объяснили DW в Государственной пограничной службе Украины, иностранцы, которые будут въезжать на территорию Украины с 1 января следующего года, смогут пересечь границу не только по биометрическим, но и по обычным загранпаспортам.

"Наличие биометрического паспорта не является обязательным, главное то, что иностранцы, въезжающие на нашу территорию, будут сдавать отпечатки пальцев", - сообщил DW пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. Он также отметил, что новые правила не принесут "никаких хлопот законопослушным гражданам", которые смогут без проблем попасть на территорию Украины. Сейчас в стране действуют 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска, на которых осуществляется оформление въезда-выезда иностранцев. По словам Слободяна, пока не все пункты оснащены оборудованием, необходимым для фиксации биометрических данных.

Заранее сообщать о визите пока должны будут лишь россияне

На вопрос, будут ли технически они готовы уже через три месяца работать по новым правилам, он ответил так: "Времени, конечно, немного, но мы сделаем все, чтобы справиться". На оснащение пропускных пунктов необходимым оборудованием Кабинет министров выделил 300 миллионов гривен. Это, по выражению Слободяна, "те минимально необходимые средства", которые позволят своевременно обеспечить выполнение президентского указа.

В то же время в Госпогранслужбе не знают, на базе какого ведомства будет создан ресурс, используя который, иностранцы могут в электронном виде заранее сообщить о цели их визита на Украину. Олег Слободян лишь подчеркнул, что требование о предварительном предупреждении о приезде на Украину "пока будет касаться только российских граждан".

Далее введение полноценного визового режима для россиян?

Усиление пограничного контроля именно для россиян ряд экспертов одобряют, называя этот шаг запоздалой полумерой. "Украина до сих пор имеет законодательство, которое регулирует ее отношения с Россией с тех времен, когда две страны были дружественными, хотя сегодня действия Москвы в отношении Киева на международном уровне квалифицируются как действия государства-агрессора и оккупанта", - заявил DW эксперт по вопросам военной реформы "Реанимационного пакета реформ" Денис Васильев.

По его выражению, военная составляющая - лишь один элемент гибридной войны, которую Россия ведет сегодня против Украины. Васильев считает, что свободное передвижение российских граждан по территории Украины несет реальную угрозу национальной безопасности страны.