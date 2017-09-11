Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Сегодня истребители НАТО в очередной раз потреплют нервы жителям Эстонии

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS/Scanpix

В понедельник, 11 сентября, истребители ВВС Бельгии F-16 совершат тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии, об этом сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов.

По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Летным департаментом, пишет rus.err.ee.

ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.

Наверх