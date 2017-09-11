Сегодня истребители НАТО в очередной раз потреплют нервы жителям Эстонии

В понедельник, 11 сентября, истребители ВВС Бельгии F-16 совершат тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии, об этом сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов.