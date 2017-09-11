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Малазийское пальмовое масло доставляют в Россию через Эстонию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Расположенное рядом с Южным портом Палдиски предприятие Baltic Oil Service OÜ, которое занимается транзитным бизнесом, получило первый танкер с пальмовым маслом. В планах открыть транзитные ворота из Малайзии, Индонезии и других южных стран через Эстонию в Россию.

С перспективами нового транзитного бизнеса в прошлый вторник познакомились посол Бразилии Роберто Колин вместе с супругой, а также советником по торговле Посольства Бразилии, пишет Harju Elu.

Руководитель Baltic Oil Service OÜ Михкель Капп говорит, что через эстонский порт впервые проходит транзит пальмового масла, но он видит в этом большие перспективы. Пальмовое масло используется как в кулинарии, так и для производства косметики.

Прочитать статью полностью можно на портале Harju Elu.

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