Ушла из жизни актриса Русского театра Эстонии Софья Блюхер

В настоящий момент еще неизвестно, где и когда пройдет прощание с Софьей Блюхер, добавили в театре.

В Русском драматическом театре (ныне - Русский театр Эстонии) проработала свыше 30 лет, сыграв более 100 ролей.

В Эстонии она была известна не только как актриса, но и как знаток и популяризатор поэзии Игоря Северянина.