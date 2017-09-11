Ушла из жизни актриса Русского театра Эстонии Софья Блюхер
11 сентября 2017 г., 11:08
Накануне, 10 сентября, на 90-м году жизни скончалась актриса Софья Блюхер, которая сыграла на сцене Русского театра более 100 ролей, сообщает rus.err.ee.
В настоящий момент еще неизвестно, где и когда пройдет прощание с Софьей Блюхер, добавили в театре.
В Русском драматическом театре (ныне - Русский театр Эстонии) проработала свыше 30 лет, сыграв более 100 ролей.
В Эстонии она была известна не только как актриса, но и как знаток и популяризатор поэзии Игоря Северянина.