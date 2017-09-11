Нападение на помощника полицейского привело к возбуждению уголовного дела
11 сентября 2017 г., 11:26
В конце минувшей недели в Нарве мужчина напал на помощника полицейского - 54-летнюю женщину.
В пятницу, 8 сентября, 56-летний мужчина ударил выполнявшего служебные обязанности помощника полицейского - 54-летнюю женщину, сообщила Идаская префектура.
Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Помощник полицейского вскоре вернулась к патрулированию улиц города.