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Нападение на помощника полицейского привело к возбуждению уголовного дела

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В конце минувшей недели в Нарве мужчина напал на помощника полицейского - 54-летнюю женщину.

В пятницу, 8 сентября, 56-летний мужчина ударил выполнявшего служебные обязанности помощника полицейского - 54-летнюю женщину, сообщила Идаская префектура.

Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

Помощник полицейского вскоре вернулась к патрулированию улиц города.

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