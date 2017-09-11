Эстонские пограничники выслали подозрительных гостей из страны

9 сентября через пограничный пункт «Нарва-1» в Эстонию хотели попасть 1980 года рождения гражданин Российской Федерации и 1982 года рождения гражданин Туркменистана, сообщает Идаская префектура. У них отсутствовали необходимые документы, которые позволяют въезд в страну. Также гражданин России неразборчиво ответил на вопрос о цели поездки. Им был выдан запрет на въезд в страну и их направили обратно в Россию.

8 сентября через пограничный пункт «Нарва-1» хотел покинуть Эстонию 1980 года рождения гражданина Российской Федерации. Во время проверки выяснилось, что он незаконно находился на территории стран Шенгенской зоны четыре календарных дня, один из которых пребывал в Эстонии. Ему был назначен денежный штраф и им был составлено предписание покинуть Эстонию.

Денежный штраф был назначен 10 сентября и 1974 года рождения гражданину Таджикистана, который хотел через Нарву попасть в Россию. Во время проверки выяснилось, что он незаконно находился на территории стран Шенгенской зоны два календарных дня, оба дня он был в Эстонии. Также ему было составлено предписание покинуть страну и его отправили в Россию.