Только взгляните на нее! Эстонский рыбак поймал громадную щуку

Когда житель Тырва Арво Калдма вместе с другом Альфредом Охерьюсом отправлялся на рыбалку в деревню Хельме, он и предположить не мог, чем обернется для него это мероприятие. Бравые мужчины вытащили из пруда громадную щуку, длина которой составляла более одного метра.
«Я в жизни такую большую рыбу не видел, а тут держу ее в руках», - сказал счастливый рыбак, демонстрируя вечером свой улов приятелям.
Когда журналист Valgamaalane Леа Маргус ехала в Тырва, чтобы написать статью о невероятном улове, то полагала, что гигантская щука на самом деле не такая уж и гигантская, а рыбаки просто напросто преувеличивают. Но не тут-то было! На траве лежала щука настолько впечатляющих размеров, что оставалось лишь ахнуть от удивления.
Арво Калдма и Альфред Охерьюс с уловом. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane
Арво сетовал, что не может поднять рыбину одной рукой. «Подожди, я тебе помогу», - тут же отреагировал Альфред, и мужчины вдвоем оторвали щуку от земли.
Затем принесли сантиметр: длина рыбы составила один метр и 12 сантиметров. Это от кончика носа до хвостового плавника. На очереди были весы. Прибор показал, что щука весит 11 кг 400 гр.
Щука. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane
Щука. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane
По словам владельца хуторского пруда, где рыбачили мужчины, пойманной щуке может быть около 12 лет. «Примерно столько лет назад мы выкопали на отцовском хуторе пруд, в который сразу же запустили рыб. Помимо щук, в пруду площадью один гектар должны быть карпы и лещи», - сказал хуторянин. То, о каком именно пруду идет речь, по его просьбе, останется без уточнения.
Арво Калдма. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane
Пойманная в волости Хельме щука, безусловно, является большой рыбой - ее мужчинам пришлось вытаскивать из воды вдвоем. Тем более невероятным кажется тот факт, что ранее в водах Эстонии была поймана щука, которая почти в два раза больше. А именно, 2 марта прошлого года в озере Кеэри в Тартумаа была поймана щука весом 22,7 кг.