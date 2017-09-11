Только взгляните на нее! Эстонский рыбак поймал громадную щуку

«Я в жизни такую большую рыбу не видел, а тут держу ее в руках», - сказал счастливый рыбак, демонстрируя вечером свой улов приятелям.

Когда журналист Valgamaalane Леа Маргус ехала в Тырва, чтобы написать статью о невероятном улове, то полагала, что гигантская щука на самом деле не такая уж и гигантская, а рыбаки просто напросто преувеличивают. Но не тут-то было! На траве лежала щука настолько впечатляющих размеров, что оставалось лишь ахнуть от удивления.

Арво Калдма и Альфред Охерьюс с уловом. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane

Арво сетовал, что не может поднять рыбину одной рукой. «Подожди, я тебе помогу», - тут же отреагировал Альфред, и мужчины вдвоем оторвали щуку от земли.

Затем принесли сантиметр: длина рыбы составила один метр и 12 сантиметров. Это от кончика носа до хвостового плавника. На очереди были весы. Прибор показал, что щука весит 11 кг 400 гр.

Щука. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane

Щука. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane

По словам владельца хуторского пруда, где рыбачили мужчины, пойманной щуке может быть около 12 лет. «Примерно столько лет назад мы выкопали на отцовском хуторе пруд, в который сразу же запустили рыб. Помимо щук, в пруду площадью один гектар должны быть карпы и лещи», - сказал хуторянин. То, о каком именно пруду идет речь, по его просьбе, останется без уточнения.

Арво Калдма. Фото: Леа Маргус/Valgamaalane

Пойманная в волости Хельме щука, безусловно, является большой рыбой - ее мужчинам пришлось вытаскивать из воды вдвоем. Тем более невероятным кажется тот факт, что ранее в водах Эстонии была поймана щука, которая почти в два раза больше. А именно, 2 марта прошлого года в озере Кеэри в Тартумаа была поймана щука весом 22,7 кг.