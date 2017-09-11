Эстонцы хотят быть директорами

Согласно данным, опубликованным в пятницу, самая большая нехватка рабочей силы ощущается в гостиничном бизнесе и в питании, где уровень вакансий во втором квартале достиг 4,3 процента. За ними идет работа, связанная с администрированием и вспомогательной деятельностью, где не заполнены три процента рабочих мест.

По словам собственника сети кафе Mamo Маргит Хярма, в пищевой промышленности царит избыток предложений, поскольку все хотят быть руководителями сетей питания, и никто не хочет быть простым работником: «Эстонцы хотят развивать предпринимательство. Я скажу, что эстонцы очень предприимчивы. Причем, настолько предприимчивы, что берутся даже за те сферы бизнеса, по которым не сделано хороших исследований рынка».

Она припомнила слова одного ведущего руководителя в сфере питания Финляндии, который сказал, что каждый мужчина считает, что он может построить дом, командовать армией и содержат ресторан: «Мне это очень напоминает нынешние времена. Посмотрите, как много мест питания стоят пустыми».

По словам владелицы Mamo, нынешняя ситуации удивляет на каждой стадии развития общества, когда все люди хотят быть директорами, и никто не хочет быть уборщицей или посудомойкой. «Для этого к нам сюда везут мигрантов. Как у нас с этим? Не особо хорошо, так ведь?» - отметила предприниматель от питания.

Профессии, которым в Эстонии не учат

По мнению исполнительного директора работающей в Таллинне гостиницы Oru Катрин Калде, большой проблемой является отсутствие училищ, в которых готовили бы работников гостиниц.

«У нас нет соответствующих школ, в которых дают образование по этой профессии. Где брать администраторов гостиниц? Можно сказать, что с улицы. В Европе такой нехватки не ощущают», - сказала Калдре.

Так действующие в Эстонии гостиницы используют получающих высшее образование студентов, особенно на должностях ночных администраторов: «У нас по ночам работают, например, студенты Таллиннского университета и Таллиннского технического университета». Сославшись на свою прежнюю работу в гостинице «Виру», Калдре отметила, что такого обучения, которое проходили тогда, больше не найти.

«Если проходил какой-то банкет или мероприятие, то делали так, что собирали всех кельнеров и в прямом смысле слова пошагово проходили все: как и каким образом нужно что-то сделать, - поделилась воспоминаниями она. – Таких вещей сегодня не делают. Нет и людей, которые могли этому обучить».

Как и Хярма Калдре считает, что рядовой эстонец больше не хочет быть простым работником: «Эстонцы не особо хотят выполнять такую работу, у нас в гостинице доминируют русские. Мы не против, это здорово. Но эстонец ленив. Он лучше уедет в Австралию, где можно заработать больше денег и при этом работать меньше».

По данным Департамента статистики, больше всего вакансий было в Харьюмаа, в котором сосредоточено 67 процентов всех не занятых рабочих мест. То, что сегодня в Таллинне нехватка рабочей силы является проблемой номер один, признала и член правления сети гостиниц Tallink Криста Туулик.