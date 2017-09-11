Эстонцы хотят быть директорами

Крупнейшую за последние девять лет нехватку рабочей силы предприниматели объясняют тем, что общество Эстонии достигло той стадии развития, при которой рядовой эстонец больше не хочет быть разнорабочим, но при этом заметить его иностранцем мешают ограничения в законах.
Согласно данным, опубликованным в пятницу, самая большая нехватка рабочей силы ощущается в гостиничном бизнесе и в питании, где уровень вакансий во втором квартале достиг 4,3 процента. За ними идет работа, связанная с администрированием и вспомогательной деятельностью, где не заполнены три процента рабочих мест.
По словам собственника сети кафе Mamo Маргит Хярма, в пищевой промышленности царит избыток предложений, поскольку все хотят быть руководителями сетей питания, и никто не хочет быть простым работником: «Эстонцы хотят развивать предпринимательство. Я скажу, что эстонцы очень предприимчивы. Причем, настолько предприимчивы, что берутся даже за те сферы бизнеса, по которым не сделано хороших исследований рынка».
Она припомнила слова одного ведущего руководителя в сфере питания Финляндии, который сказал, что каждый мужчина считает, что он может построить дом, командовать армией и содержат ресторан: «Мне это очень напоминает нынешние времена. Посмотрите, как много мест питания стоят пустыми».
По словам владелицы Mamo, нынешняя ситуации удивляет на каждой стадии развития общества, когда все люди хотят быть директорами, и никто не хочет быть уборщицей или посудомойкой. «Для этого к нам сюда везут мигрантов. Как у нас с этим? Не особо хорошо, так ведь?» - отметила предприниматель от питания.
Профессии, которым в Эстонии не учат
По мнению исполнительного директора работающей в Таллинне гостиницы Oru Катрин Калде, большой проблемой является отсутствие училищ, в которых готовили бы работников гостиниц.
«У нас нет соответствующих школ, в которых дают образование по этой профессии. Где брать администраторов гостиниц? Можно сказать, что с улицы. В Европе такой нехватки не ощущают», - сказала Калдре.
Так действующие в Эстонии гостиницы используют получающих высшее образование студентов, особенно на должностях ночных администраторов: «У нас по ночам работают, например, студенты Таллиннского университета и Таллиннского технического университета». Сославшись на свою прежнюю работу в гостинице «Виру», Калдре отметила, что такого обучения, которое проходили тогда, больше не найти.
«Если проходил какой-то банкет или мероприятие, то делали так, что собирали всех кельнеров и в прямом смысле слова пошагово проходили все: как и каким образом нужно что-то сделать, - поделилась воспоминаниями она. – Таких вещей сегодня не делают. Нет и людей, которые могли этому обучить».
Как и Хярма Калдре считает, что рядовой эстонец больше не хочет быть простым работником: «Эстонцы не особо хотят выполнять такую работу, у нас в гостинице доминируют русские. Мы не против, это здорово. Но эстонец ленив. Он лучше уедет в Австралию, где можно заработать больше денег и при этом работать меньше».
По данным Департамента статистики, больше всего вакансий было в Харьюмаа, в котором сосредоточено 67 процентов всех не занятых рабочих мест. То, что сегодня в Таллинне нехватка рабочей силы является проблемой номер один, признала и член правления сети гостиниц Tallink Криста Туулик.
«Гостиничное дело – это сфера деятельности, где нужно много рабочей силы, и здесь мало тех мест, которые можно заменить роботами или компьютерами. Не хватает разных людей: от тех, кто прошел специфическое обучение, до тех, кто выполняет простую работу – например, персонал, обслуживающий номера», - сказала Туллик.
По ее словам, конкретного решения для проблемы нехватки рабочей силы нет, но, конечно, большой помощью стала бы гибкость государства: «К счастью, стало проще принимать на работу людей с частичной занятостью и несовершеннолетних, но по большому счету трудовое законодательство отстало от времени, и не поддерживает современным формам работы».
По ее словам, препятствием для сокращения нехватки рабочей силы является и слишком жесткая языковая политика в Эстонии: «Например, мы хотели взять на работу студентов-иностранцев с хорошим знанием иностранных языков, но нельзя, поскольку их знание эстонского языка недостаточно».
По ее словам, есть и другие места, где можно сослаться на законы: «Вместо этого государство могло бы собрать работодателей и спросить, как изменить закон, чтобы уменьшить масштабы кризиса рабочей силы».
Продавцы недвижимости нуждаются в маклерах
Если гостиницы и точки питания задыхаются от нехватки рук, то, согласно опубликованной в пятницу статистике, меньше причин для печали у секторов недвижимости и энергетики, у которых самая малая доля свободных мест – соответственно 0,7 и 0,8 процента.
Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Соонман считает, что небольшая нехватка рабочей силы в сфере недвижимости обусловлена большой активностью на рынке: «Рынок недвижимости сейчас очень активен. Активные сегменты рынка обычно больше привлекают людей к себе».
Он добавил, что когда рынок активен и предприниматель умеет хорошо делать бизнес, то получается и платить достойную зарплату людям: «А спрос на достойную зарплату ведь есть всегда. Другой причины я тут особо не вижу».
Однако он отметил, что статистика рабочей силы в сфере недвижимости – это палка о двух концах: «Это на самом деле лишь половина правды. Мы сейчас говорим о рабочих местах с зафиксированными обязанностями». Так что действительно нет проблем с наймом людей от маркетинга или бухгалтеров.
«Но если мы посмотрим, сколько у нас есть квалифицированных маклеров и квалифицированных оценщиков, то увидим, что их на рынке имеется весьма ограниченное количество. Потребность в них весьма насущная. Представителей нового поколения не приходит столько, сколько нужно».
Если по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло на четверть, то по сравнению с первым кварталом этого года количество свободных рабочих мест увеличилось на семь процентов. В первом квартале этого года в Эстонии имелось 11 200 вакансий. То есть за три месяца их количество увеличилось на 800.
78 процентов из них были во втором квартале в частном секторе. Большая часть свободных мест по-прежнему находятся в Харьюмаа (67 процентов), дальше следуют Тартумаа (девять процентов) и Ида-Вирумаа (шесть процентов). Меньше всего нехватка рабочей силы ощущается в Йыгевамаа, Хийумаа и Рапламаа.