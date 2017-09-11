Детские сады получат от Таллинна новые игровые площадки

Базовое образование в Таллинне - почти ровесник Эстонской Республики. Начало ему было положено созданием 1 декабря 1918 года Коплиского детского сада. Сейчас в Таллинне 126 муниципальных детских дошкольных учреждений. Все они получат новые игровые площадки, на что город выделил 1 миллион евро.

На Певческом поле собравшихся ознакомят с типовыми решениями, из которых детские сады смогут выбрать наиболее подходящее для себя. Предварительный отбор произведен совместно с членами совета Таллинского объединения руководителей базового образования. Для участия в проекте детский сад должен будет сначала выяснить предпочтения родителей относительно вида площадки, а затем еще отобрать один аттракцион в соответствии с пожеланиями родителей и возможностями своей территории.

Город обеспечивает включенный в типовое решение инвентарь и аттракцион, создание необходимой для площадки поверхности, озеленение, а уж за содержание площадки в дальнейшем будет отвечать сам детский сад.

Тендер на игровые площадки планируется объявить в ноябре, установку их начать в марте будущего года, чтобы к осени юбилейного года дети уже могли играть на новых площадках.