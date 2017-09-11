Центристы сегодня будут исключать Иванову из партии

Генсек партии подтвердил Rus.Postimees, что многие члены правления однозначно высказываются за исключение: «Обычно такие решения принимаются после выборов, но сегодня ситуация сложилась необычная, поскольку определенные функционеры в партии злоупотребляют своей позицией. К сожалению. Пора провести четкую разницу между центристами и нецентристами».

Судя по разным источникам, речь идет об исключении из партии 20-28 человек.

Ольга Иванова сказала Rus.Postimees, что собирается присутствовать на сегодняшнем заседании правления партии. Парламентарий не исключает, что опротестует решение об исключении ее из центристких рядов.