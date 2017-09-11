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Центристы сегодня будут исключать Иванову из партии

Корб: «Пора провести грань между центристами и нецентристами»

Rus.Postimees.ee
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Михаил Корб, Ольга Иванова | ФОТО: Pm

Сегодня в 19.00 правление Центристской партии, по данным генсека Михаила Корба, рассмотрит вопрос об исключении из центристких рядов Ольги Ивановой и других партийцев, решивших пойти на выборы отдельно, в списке Саависаара и «Делового Таллинна».

Генсек партии подтвердил Rus.Postimees, что многие члены правления однозначно высказываются за исключение: «Обычно такие решения принимаются после выборов, но сегодня ситуация сложилась необычная, поскольку определенные функционеры в партии злоупотребляют своей позицией. К сожалению. Пора провести четкую разницу между центристами и нецентристами».

Судя по разным источникам, речь идет об исключении из партии 20-28 человек.

Ольга Иванова сказала Rus.Postimees, что собирается присутствовать на сегодняшнем заседании правления партии. Парламентарий не исключает, что опротестует решение об исключении ее из центристких рядов.

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