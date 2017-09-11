Победителем US Open-2017 стал испанец Рафаэль Надаль

В финале мужского одиночного разряда 31-летний испанец не оставил шансов южноафриканцу Кевину Андерсону - 6:3, 6:3, 6:4. Поединок продлился 2 часа 27 минут, за которые у Андерсона не было ни одного брейк-пойнта, пишет Newsru.com.

"Все, что произошло со мной в этом году, кажется невероятным. На протяжении последней пары лет у меня было немало неприятностей, травм и просто провальных матчей. Так что с самого начала сезона он проходит для меня очень эмоционально", - приводит слова Надаля Би-би-си.

Этот успех принес испанцу 3,7 млн долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.

Рафаэль выиграл 16-й турнир Большого шлема, больше только у его извечного соперника - 36-летнего швейцарца Роджера Федерера (19). В теннисные титаны поделили победы на турнирах Большого шлема: Надаль выиграл чемпионаты Франции и США, а Федерер первенствовал на Уимблдоне и в Австралии.

В женском одиночном разряде US Open накануне победу праздновала американка Слоан Стивенс, одолевшая в финале соотечественницу Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0.