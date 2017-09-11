Видео: сбежавшая от урагана «Ирма» эстонская спортсменка довела семью до слез

Грете неожиданно вместе с маленьким ребенком и с женихом Робертом Гриффином III приехали домой в Эстонию. Спортсменка опубликовала в соцсетях видео с реакцией родных на их приезд.

«После побега от урагана Ирма сделали сюрприз моей семье в Эстонии», - подписала видео Грете.

Дочь Грете и Роберта появилась на свет в начале июля.