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Видео: сбежавшая от урагана «Ирма» эстонская спортсменка довела семью до слез

Sports.ee
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ФОТО: Instagram

Проживающая в США многоборка из Эстонии Грете Шадейко преподнесла близким невероятный сюрприз.

Грете неожиданно вместе с маленьким ребенком и с женихом Робертом Гриффином III приехали домой в Эстонию. Спортсменка опубликовала в соцсетях видео с реакцией родных на их приезд.

«После побега от урагана Ирма сделали сюрприз моей семье в Эстонии», - подписала видео Грете.

Дочь Грете и Роберта появилась на свет в начале июля.

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