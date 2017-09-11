Арендатор киоска о закрывшемся цветочном рынке на улице Виру: самое страшное - неизвестность

Цветочный рынок на улице Виру ждет четырехмесячный курс освежения. По словам нынешних арендаторов и продавцов, строительные работы там не нужны, а за этим ремонтом стоит желание города заработать больше денег.

«Самое страшное - неизвестность, что здесь вообще будет», - отметил один из нынешних арендаторов. По его мнению, относительно реновации цветочного рынка было принято несколько необдуманных решений.

«Только что нам провели новое электричество, а теперь опять берутся за работу. Я даже не знаю, что из того, что здесь будут делать, вообще нужно», - рассуждает женщина. По ее словам, Таллиннской городской управе при поиске арендаторов будет все равно, компетентен ли в этой работе человек или нет: во главе угла стоят деньги. «Город хочет получить больше денег», - говорит женщина, не довольная планом сдавать киоски в аренду посредством аукциона.

Продавцы цветов признают, что в киосках действительно есть небольшие недочеты, но их можно было решить по-другому, не закрывая рынок на четыре месяца.

Такого же мнения придерживается член комиссии по защите прав потребителей в Таллиннском городском собрании Тоомас Викс.

«На заседании комиссии, которое прошло на прошлой неделе, с докладом выступал представитель таллиннских рынков, который говорил и о цветочном рынке. Он утверждал, что цветочный ранок на улице Виру надо закрыть на ремонт, так как боксы протекают. И, мол, надо сделать ремонт, который будет стоить около 400 000 евро. После этого посредством аукциона будут найдены новые арендаторы, и, безусловно, цены на цветы также повысятся», - поведал Викс.

«Насколько я знаю, ремонт там уже делали, все выглядит абсолютно нормально. После заседания я сразу же отправился поговорить с продавцами цветов на улице Виру. Одна пожилая женщина, которая долгие годы там работает, призналась, что весной бывает немного сыро, но в остальном все тип-топ. Кажется, что это какой-то шахер-махер для того, чтобы боксы достались новым арендаторам, чтобы с них можно было стрясти больше денег», - добавил он.