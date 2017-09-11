Cмотрите, кто стал королем на эстонском рынке топлива

За прошедший финансовый год на эстонском рынке топлива произошли большие изменения. Оборот Olerex вырос на 27 процентов и фирма стала местным лидером на рынке топлива. Оборот бывшего лидера Neste Eesti уменьшился на 2,5 процента до 232 миллионов евро и по размеру оборота предприятие снизилось на третье место.

По размеру оборота на второе место поднялась заправочная сеть Circle K (бывший Statoil), продажи которой выросли на 2,5 процента до 240 миллионов евро (финансовый год Circle K закончился 30 апреля).

Здесь стоит учесть, что в отличие от конкурентов, Neste Eesti занимается и оптовой продажей топлива, но в экономическом отчете не указывается, какую часть оборота составляет розничная торговля, а какую оптовая.

Olerex выросла до лидера в основном благодаря приобретению бывших заправок Lukoil. Оборот Lukoil в 2015 году был 57 миллионов евро и Olerex — 223 миллиона евро.

Сегодня утром топливная фирма Alexela сообщила, что приобрела сеть топливных заправок Euro Oil с 24 станциями, в результате у Alexela будет самое большое количество заправочных станций в Эстонии. По размеру оборота предприятие, видимо, в ближайшее время поднимется на четвертое место, поскольку за прошлый год оборот двух фирм составляет вместе 142 миллиона евро (у Alexela Oil — 122 млн евро и у Euro Oil — 20 млн евро).

У всех четырех крупных заправочных сетей хорошая прибыль: от двух до пяти млн евро.