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Сависаар в недоумении: из Facebook пропали 2000 друзей!

BNS
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ФОТО: Liis Treimann

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар отметил, что из его аккаунта в Facebook пропало множество друзей, в связи с чем он подозревает чей-то недобрый умысел.

«В последние дни из моего аккаунта в Facebook пропало почти 2000 френдов. Я никого из круга своих друзей не исключал. Судя по всему, у кого-то появился доступ к моему аккаунту, и он там творит недобрые дела», - написал Сависаар.

«Не сердитесь на меня. Сами понимаете, чья тут рука! Я не исключаю, что в один прекрасный день мой аккаунт в Facebook вообще пропадет. Хотя я такого свинства даже представить себе не могу. Ну, тогда перейдем на мой новый аккаунт. Присоединяйтесь!» - добавил Сависаар.

Ранее появились слухи, что прежде Сависаару помогал общаться в социальных сетях его давний соратник Прийт Кутсер, который на прошлой неделе покинул ряды избирательного союза Сависааа. Этот шаг Сависаар окрестил «маленьким оскорблением», отметив, что в политике такое случается.

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