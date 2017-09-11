Организаторы Таллиннского марафона извинились за нарушение дорожного движения

«Организаторы приносят глубочайшие извинение всем участникам движения и жителям района, которым были доставлены неудобства. Добавившиеся в последний момент дополнительные требования по безопасности не оставили для участников движения на автомобилях больших возможностей для объезда и вызвали много неясностей. Особенно в окрестностях Пыхья-Таллинна и Каламая. Как организаторы марафона, так и организаторы движения получили здесь важный урок», - извинился от имени всей команды главный организатор Таллиннского марафона Мати Лиллиаллик.

По его словам, организаторы получили распоряжение установить бордюры вдоль пути следования колонны всего за несколько дней до марафона, и поэтому полная информация не дошла до людей вовремя. Он сказал, что город отдал распоряжение, чтобы обеспечить безопасность иностранных гостей.

Информацию о движении Таллиннского марафона распространили по всем медиа-каналам, пользовались прямыми рассылками и разместили на официальных страницах забегов. Сообщения были размещены и в социальных сетях.

В самом крупном в Эстонии народном спортивном мероприятии приняли участие более 18 000 человек из всех регионов страны, а также из 56 зарубежных государств.