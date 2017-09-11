Похитители украшений на сумму 200 000 евро до сих пор в бегах

По словам пресс-секретаря прокуратуры Лийви Рейнхольд, воры говорили на русском языке с акцентом. Полиции известно, что двое подозреваемых в краже покинули Эстонию и уехали на праворульной красной Škoda с английскими номерами в направлении Литвы. О ком идет речь, - о литовцах или англичанах - Рейнхольд не пожелала уточнить.

Как мужчинам удалось провернуть это преступление, до сих пор остается загадкой. Хотя камеры видеонаблюдения зафиксировали, что кража была совершена в четверг в шесть часов, продавщица ювелирного магазина, по словам Рейнхольд, заметила пропажу, только когда собиралась закрывать магазин.

Рейнхольд говорит, что в интересах расследования она не может раскрыть все детали кражи. По ее словам, нет оснований полагать, что подозреваемые могут быть опасны для людей.