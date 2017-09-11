Xiaomi представила свой самый мощный и продвинутый ноутбук

За это время производитель уже успел выпустить несколько обновленных версий, но в продуктовой линейки Xiaomi до сих пор не было действительно мощного компьютера. Компания решила исправить эту ситуацию, представив новый Mi Notebook Pro — компактный и в то же время производительный ноутбук, пишет 4pda.ru.

Mi Notebook Pro оснастили 15,6-дюймовым дисплеем. Корпус выполнен полностью из алюминия в таком же минималистичном дизайне, как и в Mi Notebook Air. Габариты ноутбука составляют 360,7 х 243,6 х 15,9 мм, а вес — 1,95 кг.

Как и в Mi Notebook Air, дисплей Mi Notebook Pro имеет тонкие рамки со всех сторон и прикрыт закаленным стеклом. Только под экраном есть небольшой логотип «Mi», тогда как вся верхняя крышка лишена каких-либо опознавательных знаков.

Компания Xiaomi не упустила возможности сравнить Mi Notebook Pro с последним MacBook Pro. Производитель заявляет, что в Mi Notebook Pro клавиатура на 19% больше, что способствует большему комфорту при наборе текста. Это также позволило сохранить целый ряд полезных клавиш. Под клавиатурой разместился большой тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Также Xiaomi не могла упустить возможности напомнить о том, что в MacBook Pro есть только четыре разъема USB Type-C, тогда как в новом Mi Notebook Pro есть два USB Type-C, два USB 3.0, полноразмерный HDMI и слот для карт памяти.

Охлаждение Mi Notebook Pro осуществляется с помощью двух, симетрично расположенных, вентиляторов, обеспечивающий на 40% более сильный поток воздуха.

Технические характеристики Mi Notebook Pro:

15,6-дюймовый дисплей с 72% охвата NTSC;

четырехъядерный процессор Intel Core i7 восьмого поколения с максимальной частотой 4,0 ГГц;

дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150;

до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти типа DDR4;

256 ГБ встроенной памяти PCIe SSD;

поддержка объемного звучания Dolby Atmos;

аккумулятор емкостью 60 Вт⋅ч с поддержкой быстрой зарядки;

ОС: Windows 10;

разъемы: HDMI, 2 х USB 3.0, 2 х USB Type-C, 3,5-мм выход для наушников;

габариты: 360,7 х 243,6 х 15,9 мм;

вес: 1,95 кг.

Стоимость Mi Notebook Pro:

версия с Intel Core i7 и 16 ГБ ОЗУ — $1 075;

версия с Intel Core i7 и 8 ГБ ОЗУ — $983;

версия с Intel Core i5 и 8 ГБ ОЗУ — $860.

Дата начала продаж Mi Notebook Pro будет объявлена позже.