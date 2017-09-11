График: смотрите, насколько подорожало масло в Эстонии и по всему миру

Согласно данным на сайте эстонского Института конъюнктуры, цены на масло выросли почти в два раза по сравненюи с прошлым годом. В августе 2016 года килограмм масла с 80-процентным содержанием жира стоил 3,63 евро, в этом году - 6,17 евро.

Но средняя розничная цена в магазинах еще не выросла в два раза. В сравнении с прошлым годом масло подорожало на 1,49 евро. Средняя розничная цена в магазинах Эстонии в июне этого года составляла — 8,20 евро.

В Западной Европе средняя цена на масло также выросла, установив в сентябре новый рекорд. Килограмм 82-процентного масла в сентябре прошлого года в среднем стоил 3,76 евро, а в этом году — 6,85 евро. Например, в Германии стоимость килограмма масла достигла семи евро.